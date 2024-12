L'Atalanta s'offre Milan et la première place

Atalanta 2-1 Milan

Buts : De Ketelaere (12e), Lookman (87e) // Morata (22e)

Bergame of Thrones.

L’Atalanta s’est hissée au sommet de la Serie A grâce à sa victoire sur l’AC Milan (2-1). Christian Pulisic a mis le feu dans la défense bergamasque et sollicité Marco Carnesecchi dès la première action du match (1ère), mais c’est bien l’Atalanta qui a fait la course en tête. A la réception d’un coup franc botté par Marten De Roon, l’ancien rossonero Charles De Ketelaere a trompé Mike Maignan de la tête (1-0, 12e). Les Lombards n’ont pas eu le temps de douter puisqu’Alvaro Morata a parfaitement coupé le centre de Rafael Leão dix minutes plus tard (1-1, 22e).

Maignan a empêché Ademola Lookman de donner l’avantage à la Dea du pied droit (78e), mais le héros de la dernière finale de la Ligue Europa a fini par trouver la faille de la tête, encore sur un coup de pied arrêté (2-1, 87e). Sale soirée pour les Milanais, seulement septièmes avec 22 points en 14 matchs. « Cerise » sur le gâteau : Christian Pulisic est aussi sorti sur blessure en première période.

On peut finir la saison en accéléré et passer tout de suite à la suivante ?

