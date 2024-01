Le Milan éliminé de la Coppa par l’Atalanta

AC Milan 1-2 Atalanta

Buts : Leão (45e) pour les Milanais // Koopmeiners (45e+2, 57e, SP) pour les Bergamasques

Comme en championnat, le Gasp donne la leçon (tactique) à Pioli.

Dominateur mais inoffensif, le Milan s’incline à la maison face à l’Atalanta (1-2) et se retrouve donc éliminé de la Coppa Italia. Les Bergamasques se qualifient pour le dernier carré grâce à un doublé de Koopmeiners et retrouveront la Lazio pour une demi-finale qui se disputera en confrontation aller-retour.

Les Milanais prennent le contrôle du pallone d’emblée. S’ils dominent outrageusement, leur domination est ultra-stérile, face à une Dea solide et disciplinée. L’Atalanta est proche d’ouvrir la marque avec une tête croisée signée De Ketelaere. L’international belge cherche à dévier pour De Roon qui s’écroule dans la surface au contact avec Gabbia (36e). Les Bergamasques s’agacent et réclament un penalty, à l’image de Gian Piero Gasperini, expulsé à la suite d’un « tête de con » lâché à l’arbitre. Une fin de premier acte agité. Les Rossoneri n’ont plus la mainmise sur le match, mais parviennent à trouver la faille en contre-attaque : Reijnders lance Rafael Leão, le feu follet portugais trouve un une-deux avec Loftus-Cheek, puis conclut d’une frappe sèche dans le petit filet opposé (1-0, 45e). Et alors que les tifosi milanais chantent encore les louanges de leur numéro 10, la Dea se rue à l’attaque et égalise dans la foulée par l’intermédiaire de Koopmeiners, qui concrétise un centre de Holm et vient climatiser San Siro (1-1, 45e+2).

Mais le Néerlandais ne s’arrête pas là. Au retour des vestiaires, Koopmeiners contraint Maignan à réaliser une somptueuse parade (48e). Peu avant l’heure de jeu, les visiteurs obtiennent un penalty à la suite d’un léger croche-pied du jeune Jiménez sur Mirančuk. Et c’est Koopmeiners qui s’en charge et s’offre un doublé (1-2, 57e). Tout est à refaire pour le Milan qui pousse, mais – comme à son habitude – a toutes les peines du monde à trouver la faille face à un bloc bas compact. Excepté une frappe de Pulisic de l’entrée de la surface, repoussée par Carnesecchi, les Milanais ne parviennent pas à se montrer dangereux (70e). Insuffisant.

AC Milan (4-3-3) : Maignan – Hernández, Jiménez (Terracciano, 62e), Gabbia (Kjaer, 42e), Calabria (Simić, 62e) – Reijnders (Adli, 73e), Musah, Loftus-Cheek (Giroud, 73e) – Rafael Leão, Jović, Pulisic. Entraîneur : Stefano Pioli.

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi – Kolašinac, Djimsiti, Scalvini (Hien, 86e) – Ruggeri (Zappacosta, 78e), Ederson, de Roon (Pašalić, 42e), Holm – Koopmeiners (Muriel, 86e) – De Ketelaere (Scamacca, 78e), Mirančuk. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

