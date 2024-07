Divock Origi plus le bienvenue à Milan

Malheureusement pour lui, la décision semble irrévocable.

Ancien de Liverpool et arrivé à Milan en 2022, Divock Origi va devoir trouver un nouveau point de chute s’il souhaite continuer à évoluer au plus haut niveau. Car l’attaquant, prêté la saison dernière à Nottingham Forest et désormais envoyé chez les jeunes du club italien, « ne fait pas partie des plans de l’équipe première », a indiqué Zlatan Ibrahimovic face aux médias.

Il faut dire qu’en Serie A, le Belge n’a inscrit que deux réalisations en 27 rencontres (dont dix titularisations) en 2022-2023. Et lors de l’exercice suivant, en Angleterre, il n’a pas trouvé le chemin des filets une seule fois malgré une vingtaine de matchs disputés en Premier League.

Qu’il est loin, le temps où il était le héros des Reds…

L’AC Milan évoluera en Serie C