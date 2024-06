L’Atalanta s’incline contre la Fiorentina et rate le podium

Atalanta 2-3 Fiorentina

Buts : Lookman (12e) et Scalvini (32e) pour l’Atalanta // Belotti (6e et 45e+1) et Gonzalez (19e) pour la Fiorentina

Ça y est, le classement 2023-2024 de Serie A est (enfin) finalisé !

Une semaine après la 38e et ultime journée de championnat italien, le tout dernier match en retard de la compétition a eu lieu ce dimanche. Et alors qu’il n’y avait plus beaucoup d’enjeux dans cette rencontre, les deux équipes s’affrontant ont tout de même offert un joli spectacle : au bout d’une partie riche en occasions, l’Atalanta et la Fiorentina se sont en effet quittées sur une défaite de la Dea avec pas moins de cinq buts inscrits rien qu’en première période. Ce sont d’abord les visiteurs qui ont frappé, Andrea Belotti faisant mouche de la tête sur un centre de Gaetano Castrovilli dès la sixième minute de jeu.

Décidément en forme actuellement, Ademola Lookman a ensuite répliqué d’un piqué maîtrisé à la suite d’un service en profondeur de Charles De Ketelaere. Puis Nicolas Gonzalez a remis les siens devant grâce à une belle volée déviée… Avant que les locaux n’égalisent une deuxième fois, Giorgio Scalvini trompant Tommaso Martinelli d’une jolie frappe lointaine. Pas de quoi ralentir la Viola, qui a vu Belotti inscrire un doublé en renard des surfaces alors que la pause approchait. Dans le second acte, tout ce petit monde s’est calmé : seuls Alfred Duncan et Alekseï Mirantchouk auraient pu faire trembler les filets à nouveau, mais le Ghanéen comme le Russe ont raté le cadre. Enfin, Martinelli s’est interposé devant Gianluca Scamacca dans le temps additionnel.

Résultats : la Fio reste huitième, tandis que les locaux terminent quatrièmes à deux points de la Juventus, manquant de peu le podium.

Atalanta-Fiorentina reporté... après la fin de la Serie A !