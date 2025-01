L’Atalanta muette à Udine

Udinese 0-0 Atalanta

Même le grand Florian Thauvin n’a rien pu faire.

Malmenée par l’Udinese, l’Atalanta est parvenue à ne pas craquer pour ramener un nul d’Udine (0-0). Pour ce faire, Marco Carnesecchi a multiplié les parades en première période, mettant en échec les différentes offensives locales. Le duo Alexis Sánchez-Florian Thauvin n’est pas parvenu à trouver la faille, à l’image du Chilien, malheureux de trouver deux fois les montants sur une même action : le poteau de la tête d’abord, la barre sur sa reprise du droit ensuite.

Au retour des vestiaires, la domination de l’Udinese se fait moins flagrante et la partie largement moins haletante. Et malgré le coaching de Gian Piero Gasperini et une fin de match à pousser (un peu) plus fort, la Dea reste muette pour la première fois depuis fin août en championnat. Ce nul prive les derniers vainqueurs de la Ligue Europa de la première place provisoire devant Naples, qui reçoit le Héllas Vérone, ce dimanche. De son côté, l’Udinese reste à l’affût des places européennes.

Un nul, deux perdants donc.

