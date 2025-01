L’Atalanta dégomme Sturm Graz

Atalanta 5-0 Sturm Graz

Buts : Retegui (12e), Pašalić (58e), De Ketelaere (63e), Lookman (90e), Brescianini (90e+5) pour la Dea

L’Atalanta fait un grand pas vers les 8es.

Dans son antre du Gewiss Stadium, la formation lombarde a facilement disposé des Autrichiens du Sturm Graz au terme d’une splendide seconde période (5-0).

Car oui, cette rencontre à sens unique aurait pu mal démarrer pour la Dea. Plus exactement au moment où Amady Kamara, jeune Malien et attaquant du Sturm Graz, s’échappe, dépose Sead Kolašinac et n’a plus qu’à ajuster Marco Carnesecchi. La finalité ? Un tir à côté, qui coûte cher, très cher même, car sur l’action qui suit, Davide Zappacosta sert Mateo Retegui qui ouvre le score pour l’Atalanta (1-0, 12e).

Si l’Atalanta ronronne en cette première période, elle va totalement se déchaîner en seconde, à la suite de l’entrée de sa star Ademola Lookman. Sous l’impulsion du Nigérian, le jeu s’accélère, et Sturm Graz est dépassé : Mario Pašalić fait le break sur un centre tendu de Juan Cuadrado (2-0, 58e), Charles De Ketelaere profite d’un contrôle fou d’Isak Hien sur corner pour y aller de son but (3-0, 63e) avant que le Belge ne dépose un caviar sur la tête de Lookman à l’orée du temps additionnel (4-0, 90e). Si l’Atalanta a également inscrit deux buts refusés par la VAR, celui de Marco Brescianini au bout du temps additionnel de près, pour son anniversaire qui était ce lundi, ne le sera pas (5-0, 90e+5) : l’Atalanta a logiquement déroulé, et Gian Piero Gasperini peut se montrer satisfait.

