Pronostic Atalanta Fiorentina : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de Coupe d’Italie

L’Atalanta domine la Fiorentina

La seconde demi-finale de la Coppa Italia met aux prises 2 formations toujours en course sur la scène européenne, à savoir l’Atalanta Bergame et la Fiorentina. La Dea vient de se qualifier pour les demi-finales de C3 en réalisant l’exploit de sortir le grand favori, Liverpool. Au prochain tour, la bande à Gasperini retrouvera l’Olympique de Marseille. En plus de cet excellent parcours en Europe, la formation bergamasque est à 90 minutes (ou 120) de la finale de la Coppa Italia. Pour cela, les partenaires de Kolasinac sont dans l’obligation de s’imposer ce mercredi car ils se sont inclinés à l’aller (1-0 à Florence). En Serie A, la Dea est toujours en course pour la 5e place qui qualifie directement pour la Ligue des Champions. Actuellement, l’Atalanta accuse 1 seul point de retard sur la Roma. Le week-end dernier, le club bergamasque s’est imposé à Monza (1-2) avec des réalisations de Ketelaere et de Touré. Depuis le début de saison, l’Atalanta se montre solide à domicile où seuls le Napoli, l’Inter, Bologne et Liverpool sont venus s’imposer. Pour réussir à passer ce tour, Gasperini compte sur les Scamacca (14 buts cette saison), Koopmeiners, Miranchuk ou Kolasinac.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, la Fiorentina est une équipe de coupes. En effet, l’an passé, la Viola s’était hissée en finale de la Coppa Italia et de la Conference League, s’inclinant lors de ces 2 rencontres. Cette année, la Fio’ est repartie de plus belle puisqu’elle vient de se qualifier pour les demi-finales de la Conference League en prenant le dessus sur Plzen aux tirs au but. Au prochain tour, le club italien affrontera les Belges du Club Bruges. En Coppa Italia, les Florentins se présentent en Lombardie avec un but d’avance obtenu lors du match aller, sur une réalisation de Mandragora. Le week-end dernier, les hommes d’Italiano ont fait le taf en Serie A en s’imposant sur la pelouse de la lanterne rouge, la Salernitana (0-2). Lors de cette rencontre, le technicien italien avait mis de côté certains de ses cadres en prévision de cette demi-finale retour. Semblant un ton au-dessus d’une Viola 9e en championnat et un peu plus en forme aussi au vu de sa victoire face à Liverpool, l’Atalanta Bergame devrait pouvoir combler au moins son retard, voire se qualfiier.

► Le pari « Victoire Atalanta » est coté à 1,77 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 177€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Scamacca buteur » est coté à 2,58 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 258€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Atalanta – Fiorentina :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Atalanta Bergame Fiorentina détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !