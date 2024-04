Pronostic Fiorentina Atalanta : Analyse, cotes et prono de la demi-finale aller de Coupe d’Italie

L’Atalanta réalise une bonne opération à Florence

La seconde demi-finale de la Coppa Italia met aux prises deux formations toujours engagées sur la scène européenne puisque la Fiorentina dispute les quarts de la Conference League tandis que l’Atalanta affrontera Liverpool au même niveau de l’Europa League. Le club toscan se montre très performant en Coupe puisque l’an passé, il avait atteint les finales de la Coupe d’Italie et de la Conference League. Malheureusement pour la Viola, elle avait perdu ces 2 matchs. Le week-end dernier, la Fiorentina avait un match compliqué face au Milan AC et s’est incliné à domicile contre les Rossoneri (1-2), ce qui confirme une légère baisse de régime des hommes d’Italiano (1 seule victoire sur ses 5 derniers matchs toutes compétitions confondues). Un temps dans le coup pour les places européennes, la Fiorentina a reculé en 10e position du classement avec 7 points de retard sur le dernier strapontin. Dans cette formation, on retrouve d’excellents éléments offensifs comme l’Argentin Gonzalez, l’ancien Lillois Ikoné, ou la recrue hivernale Belotti.

En face, l’Atalanta reste l’une des équipes italiennes les plus régulières de dernières saison. Quasiment toujours européens depuis 2017, les protégés de Gasperini occupent la 6e place et sont toujours dans le coup pour le Top 4. Le week-end dernier, les Bergamasques ont frappé un grand coup en s’imposant avec brio à Naples (0-3), avec une réalisation de Koopmeiners, enchaînant après une qualifications en C3 aux dépens du Sporting et d’un nul chez la Juve (2-2). Le joueur néerlandais réalise un très bel exercice avec 11 buts inscrits mais a déjà annoncé son intention de quitter le club à l’intersaison. Cette demi-finale aller de Coppa Italia lance quelques semaines importantes pour la Dea avec également la double confrontation face à Liverpool. Efficace, l’Atalanta devrait prendre le dessus sur une équipe de la Fiorentina, pas au mieux lors des dernières semaines. Comme lors des deux derniers duels entre ces deux équipes, elles devraient trouver le chemin des filets.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

