Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

On ne remerciera jamais assez les créateurs d’Internet, sans qui nous n’aurions pas pu avoir le site qui met en avant le foot amateur nous permettant de visualiser chaque semaine ses meilleurs moments. Avertissement : la sélection de buts que vous vous apprêtez à visionner est particulièrement lourde, et déconseillée aux personnes trop sensibles ou habituées aux matchs du samedi après-midi en Ligue 1.

1/ RC Amiens vs US Nibas-Fressenneville

C’est ce qu’on appelle un mal pour un bien. Ce joli coup franc de Nibas-Fressenneville aurait sans doute mérité mieux que de s’écraser sur la barre transversale, mais cela nous aurait privés de ce retourné acrobatique éligible au prochain Prix Puskás.

2/ US Walincourt-Selvigny vs SCO Marquion Bourlon Epinoy

On a appris ce week-end que Diego Maradona avait un fils caché dans l’Escaut. Le pot aux roses a été découvert lors d’un match du SCO Marquion Bourlon Epinoy, un de leurs joueurs ayant offert un remake du but contre l’Angleterre de 1986 seulement digne d’un descendant de Dios.

3) FC Sud 17 vs SC Bedenac/Laruscade

Petite dose de nostalgie pour les anciens, avec cette papinade délicieuse d’un joueur du FC Sud 17. Et ce n’est pas ce dégagement du poing absolument désastreux du gardien qui nous fera bouder notre plaisir.

4/ Marensin FC vs FC Roquefort St-Justin

Les supporters de Marensin en ont eu pour leur argent ce week-end, ayant pu assister à une acrobatie pour le moins spectaculaire d’un de leurs joueurs. Les camions et les chapiteaux que vous apercevez derrière sont ceux du Cirque du Soleil, venu scouter la pépite en question.

5/ Point d’interrogation Vendarguois vs FC de Saverdun

Affronter un club dont le nom est « Point d’interrogation » a de quoi laisser songeur, mais se prendre un but de sa part du milieu de terrain et après seulement deux secondes de jeu va carrément pousser leurs adversaires à se poser des questions existentielles. On vous conseille d’enfiler une paire d’écouteurs, juste pour entendre le « Il s’y est cru lui » deux secondes avant que le ballon ne rentre dans le but.