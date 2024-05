Venez assister aux Trophées So Foot à 17h30 sur Twitch !

Au lendemain des trophées UNFP, So Foot a aussi envie de récompenser les acteurs majeurs de cette saison de Ligue 1. Au programme, les traditionnelles catégories : meilleur joueur, meilleur coach, meilleur espoir, meilleur gardien, mais aussi le coup de coeur de la rédaction, et d’autres récompenses. Le tout élu par la très prestigieuse rédaction de So Foot. La D1 Arkéma sera également mise à l’honneur avec trois récompenses. Alors venez suivre l’annonce des récipiendaires ce mardi à 17h30 sur notre chaîne So What !