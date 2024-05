Mbappé sacré meilleur joueur pour la cinquième fois aux Trophées UNFP

Comme un prince.

Kylian Mbappé a été désigné meilleur joueur de la saison ce lundi lors de la cérémonie des Trophées UNFP. L’attaquant parisien, qui s’apprête à quitter la Ligue 1, reçoit cette distinction pour la cinquième édition consécutive (2019, 2021, 2022, 2023, 2024). Le meilleur buteur du championnat conforte ainsi son record puisque son dauphin au palmarès, Zlatan Ibrahimović, s’est arrêté à trois victoires.

Mbappé était en concurrence avec Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé, Pierre Lees-Melou et Edon Zhegrova. Il a logiquement été retenu dans l’équipe type de l’année, et ce pour la septième fois, égalant ainsi Thiago Silva et Marco Verratti. Sept Parisiens sont justement représentés dans ce onze : Gigio Donnarumma, le meilleur gardien, Marquinhos, Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery (également meilleur espoir), Vitinha, Ousmane Dembélé et donc Mbappé.

Le 11 TYPE de @Ligue1UberEats c'est … 62 buts 40 passes décisives un bon nombre de sauvetages miraculeux 49 clean sheets Bravo messieurs ⭐️ #TropheesUNFP pic.twitter.com/AqDDv9KpMo — UNFP (@UNFP) May 13, 2024

Il s’agirait d’en laisser un peu aux autres…