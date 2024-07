Prends ta place pour la soirée So Foot devant France-Espagne !

Que la fête continue !

Comme face à l’Autriche, aux Pays-Bas, à la Pologne, la Belgique ou le Portugal, on pose nos valises pour cette 1/2 finale de l’EDF sur le pont de la péniche Le Mazette (sur 3 étages) toute proche de la gare de Lyon pour y organiser nos projections façon 2 salles, 2 ambiances.

Alors même si on investit cette fois le pont supérieur de la péniche (qui permettra d’avoir une plus grande capacité), ne tardez pas à prendre votre place pour l’apéro vue sur la Seine et match des Bleus devant nos… 7 écrans géants ce mardi 09 juillet dès 18h (et jusqu’à minuit) car on risque d’être pris d’assaut.

Mais c’est quoi au juste notre formule 3 salles 3 ambiances ?

– un étage plus « virage », avec lumières aux couleurs de l’équipe de France sur chaque but, reprise des meilleurs chants des Irrésistibles français dans les enceintes, cadeau pour le supporter le mieux sapé aux couleurs françaises, quiz culture équipe de France et autres surprises.

– un étage plus « tribune latérale » avec bancs et chaises, quiz équipe de France (cadeaux maison pour les bonnes réponses) et chants.

– un étage plus « présidentiel » avec tables, parasols et tv sur le rooftop de la péniche.

Pour en être, prenez vos places dès maintenant ici ! Le billet de réservation à 6 euros (+ frais d’annulation) comprend 1 consommation au bar (pinte de pils / verre de vin / soft).

Important :

Nourriture et boissons en vente sur place.

Programme du mardi 09 juillet :

► 18h : ouverture des portes de la péniche Le Mazette et diffusion de France – Espagne 2006 ► 20h : grand quiz avec des cadeaux en pagaille à gagner pour les premiers/ères ► 20h50 : prise d’antenne et diffusion du match sur 7 grands écrans. ► 21h45 : charade de la mi-temps. ► 23h- minuit : fin du match ► minuit : fermeture de la péniche