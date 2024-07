Thiago Alcántara raccroche les crampons

Un artiste en moins sur les terrains.

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec Liverpool il y a quelques jours, Thiago Alcántara a tranché dans le vif : il raccroche les crampons. L’information a été dévoilée par le journaliste Fabrizio Romano, qui explique en parallèle que le joueur est « prêt pour un nouveau chapitre dans le football, qu’il prépare depuis plusieurs mois », sans dévoiler ce que l’Espagnol compte faire. Cette décision décevra sans doute tous les amoureux du ballon, tant on appréciait le voir manier le cuir, mais devenue inéluctable face à la quantité de blessures subies par le joueur. Quinze ans de carrière, tout de même, au total, et trois clubs seulement mais pas des moindres : Barcelone, le Bayern, et Liverpool. Autrement dit, une carrière rêvée.

🚨 EXCLUSIVE: Thiago Alcantara has decided to retire from professional football.

Former Barça, Bayern, Liverpool and Spain player has made his decision.

Thiago’s passion and love for the game continues as he’s ready for new chapter in football after few months planning for it. pic.twitter.com/zR4Uvum1rH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2024