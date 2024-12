Le Real Madrid ravive un mauvais souvenir pour Kylian Mbappé

Le passé, c’est du passé.

Le Real Madrid a réuni Jude Bellingham, Federico Valverde et Kylian Mbappé pour une vidéo en collaboration avec l’un de ses sponsors. Durant le tournage, les trois stars ont eu l’occasion d’imprimer et de commenter leurs meilleurs souvenirs sous le maillot merengue. Pour Mbappé, fraîchement arrivé à Madrid cet été après avoir quitté le PSG, le choix s’est bien évidemment porté sur son premier match : une victoire 2-0 contre l’Atalanta en Supercoupe d’Europe, où il avait marqué et soulevé son premier trophée avec la Casa Blanca. « C’est mon premier match, j’ai marqué mon premier but et j’ai gagné mon premier titre. Des débuts rêvés », a-t-il confié.

Une remontada qui rappelle de mauvais souvenirs

Bien qu’il se soit exprimé fièrement à propos de son premier titre européen, Kyk’s est tombé sur une image qui lui a fait froid dans le dos : celle du sacre madrilène en Ligue des champions 2022. « Cette année ne me plaît pas trop parce que j’étais à Paris et nous avions joué contre eux », dit-il en souriant pour évoquer la fameuse remontada orchestrée par Karim Benzema en huitièmes de finale.

Mais cet épisode est derrière lui à présent, le champion du monde 2018 compte bien marquer l’histoire avec les Merengues. « Quand tu regardes tout ça, tu vois beaucoup de personnes qui ont gagné beaucoup de titres. C’est notre tour, nous devons aussi gagner. »

L’Europe n’a qu’à bien se tenir.

