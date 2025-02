Dembélé et Mbappé dédicacent leurs buts à un humoriste

« EHHH TOI LÀ »

Mardi soir, à quelques heures d’intervalle et des centaines de kilomètres de distance, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ont célébré leurs buts en Ligue des champions avec une dédicace bien sentie à Noah Lunsi. Face à Brest (0-3) pour l’ailier parisien, contre City (2-3) pour le Madrilène, les deux attaquants ont repris en chœur le désormais culte « Ehhh toi là » et pointé l’index vers la caméra, en hommage à l’artiste-humoriste-rappeur tout-terrain.

Noah Lunsi, premier ultra de Mbappé et Dembélé

Si son nom ne vous dit rien, c’est que vous ne traînez pas assez sur TikTok. Humoriste de Sevran, passé maître dans l’art du clash footballistique, Noah Lunsi s’est fait une place en défendant bec et ongles les deux champions du monde. Dans Paroles véritables, son podcast aux allures de ring verbal, il s’est égosillé pendant des mois contre les critiques qui accablaient Dembouz et Kyky. Dans une séquence, il avoue même avoir plus d’amour pour Kylian que pour ses propres frères.

Le désormais culte « Eh toi là ! » vient d’une réaction à une séquence où Samuel Eto’o défend le Cameroun 2002 face à Aurélien Tchouaméni. Eto’o lâche : « Je te promets qu’on avait une équipe pour gagner la Coupe du monde en 2002. » Tchouaméni qui n’en peut plus d’entendre des mensonges pareils réplique avec son iconique « Rooooh Samuel ».

Un polémiste positif.

Donnarumma sur le but polémique de Benzema lors de la remontada du Real : « J’aurais dû rester à terre »