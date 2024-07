Youssouf Fofana : « Je ne vois pas pourquoi on chercherait la petite bête »

Le jeu, ce sera pour plus tard.

Remplaçant au coup d’envoi vendredi soir face au Portugal, mais auteur d’un tir au but réussi plus tard dans la soirée, Youssouf Fofana était le premier joueur français à se présenter en conférence de presse ce dimanche. Interrogé sur les critiques autour du niveau de jeu des Bleus, mais aussi autour des prestations de Kylian Mbappé et d’Antoine Griezmann, le Monégasque a dit ceci : « Moi, personnellement, je m’en fous. Totalement. Parce que finalement, on est demi-finalistes. Le niveau d’Antoine et Kylian ? Il faut se rendre compte qu’il suffit aussi pour être demi-finaliste. Je ne vois pas pourquoi on chercherait la petite bête. Maintenant, on est dans le dernier carré, et il faut être avec nous, surtout les médias français, dans le même sens pour soulever ce trophée, et ne pas dire qu’untel est en dessous, ou que le jeu n’est pas beau, parce que finalement, ça suffit. »

Ce n’est pas forcément bien plus brillant pour les autres nations, d’ailleurs, et Fofana a tenté d’expliquer cela. « Peut-être que c’est le foot d’aujourd’hui, beaucoup plus fermé, beaucoup plus tactique, qui se joue plus sans le ballon. C’est une partie d’échecs, surtout avec les coachs, les joueurs dans cet Euro. Je ne dirais pas que c’est le calendrier, c’est plus une évolution du foot », estime-t-il.

Il en faudra sans doute un peu plus, tout de même, pour déloger l’Espagne.

