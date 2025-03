Un pays d’Asie qualifié pour le Mondial 2026

Déjà hâte qu’ils affrontent les États-Unis l’année prochaine.

Grâce à son attaquant de l’Inter Milan Mehdi Taremi, auteur d’un doublé contre l’Ouzbékistan (2-2), l’Iran a gagné le droit de se déplacer en Amérique du Nord pour disputer la Coupe du monde 2026. Après le Japon et la Nouvelle-Zélande, l’Iran devient la troisième nation qualifiée pour le Mondial. Il est actuellement premier de son groupe (le A) de qualifications à deux journées de la fin. La Team Melli disputera son septième tournoi, après sa première participation en 1978.

Avec les États-Unis, le Canada et le Mexique qualifiés d’office, il reste encore 36 tickets à distribuer. Un pourrait être attribué à l’Ouzbékistan dès ce mardi, en fonction du résultat entre les Émirats arabes unis et la Corée du Nord. Huit pays d’Asie joueront le Mondial en 2026, c’est trois de plus qu’en 2022.

Iran 🇮🇷 becomes the third non-host nation to qualify for the 2026 #FIFAWorldCup.

If UAE loses to North Korea later, Uzbekistan will be the next to qualify.

Time to update the board! pic.twitter.com/GwHX8E65si

— The International Window (@windowintlpod) March 25, 2025