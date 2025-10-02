Les États-Unis refusent la présence de la délégation iranienne au tirage au sort du Mondial

Une polémique, une de plus.

Quelques jours après avoir déclenché de vives réactions en annonçant que des matchs de la Coupe du monde pourraient être déplacés, Donald Trump et les Etats-Unis font encore causer après avoir informé la Fédération iranienne qu’elle ne pourrait pas se rendre sur le territoire américain à l’occasion du tirage au sort, le 5 décembre prochain à Washington, comme l’a fait savoir le porte-parole Amir-Mehdi Alawi, dans des propos rapportés par la RTBF.

<iframe loading="lazy" title="ENGLAND'S LATE NIGHT World Cup l Fifa boss on 2026 plans" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/4EuuDJziG7o?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

La FFI compte bien demander des explication à la FIFA et souhaite que le président Gianni Infantino, proche de Trump, fasse annuler cette décision. « C’est le tournoi de la FIFA, c’est sa juridiction, c’est la FIFA qui prend ces décisions, a par ailleurs fait savoir Victor Montagliani, président de la CONCACAF, lors d’une conférence à Londres. Avec tout le respect que je dois aux dirigeants mondiaux actuels, le football est plus important qu’eux, et il survivra à leur régime, à leur gouvernement et à leurs slogans. »

Faites du foot, pas la guerre.

