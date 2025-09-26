Mondial 2026 : Donald Trump menace de retirer des matchs aux villes gérées par la gauche

Une question de sécurité ?

Lors d’une session d’échanges avec des journalistes à la Maison-Blanche, le président des États-Unis Donald Trump a été questionné au sujet du Mondial 2026, qui aura lieu sur le territoire américain. Dans des propos rapportés par le New York Times, il n’a pas écarté l’idée de déplacer certains matchs, si la sécurité n’était pas assurée dans des villes bien spécifiques : « Nous allons nous assurer qu’elles soient sécurisées. Elles sont gérées par des extrémistes de gauche qui ne savent pas ce qu’ils font. » Il a par exemple cité Chicago… qui n’accueillera pas de matchs l’été prochain.

La garde nationale est de sortie

« Si nous pensons qu’une ville va être dangereuse pour le Mondial, […] nous ne laisserons pas les matchs se dérouler, nous les déplacerons », a poursuivi Trump dans le Bureau ovale. Il s’est d’ailleurs autodésigné responsable de l’organisation du Mondial, avec la bénédiction du président de la FIFA, Gianni Infantino.

President Donald Trump has suggested certain cities may no longer host games at the 2026 World Cup if his administration deems them as too dangerous. pic.twitter.com/sK7AewSIZb — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 26, 2025

Dommage, on ne pourra peut-être pas voir Griezmann célébrer en mode Fortnite au SoFI Stadium de Los Angeles.

