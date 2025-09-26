S’abonner au mag
  • Mondial 2026

Mondial 2026 : Donald Trump menace de retirer des matchs aux villes gérées par la gauche

CDB
Mondial 2026 : Donald Trump menace de retirer des matchs aux villes gérées par la gauche

Une question de sécurité ?

Lors d’une session d’échanges avec des journalistes à la Maison-Blanche, le président des États-Unis Donald Trump a été questionné au sujet du Mondial 2026, qui aura lieu sur le territoire américain. Dans des propos rapportés par le New York Times, il n’a pas écarté l’idée de déplacer certains matchs, si la sécurité n’était pas assurée dans des villes bien spécifiques : « Nous allons nous assurer qu’elles soient sécurisées. Elles sont gérées par des extrémistes de gauche qui ne savent pas ce qu’ils font. » Il a par exemple cité Chicago… qui n’accueillera pas de matchs l’été prochain.

La garde nationale est de sortie

« Si nous pensons qu’une ville va être dangereuse pour le Mondial, […] nous ne laisserons pas les matchs se dérouler, nous les déplacerons », a poursuivi Trump dans le Bureau ovale. Il s’est d’ailleurs autodésigné responsable de l’organisation du Mondial, avec la bénédiction du président de la FIFA, Gianni Infantino.

Dommage, on ne pourra peut-être pas voir Griezmann célébrer en mode Fortnite au SoFI Stadium de Los Angeles.

On explique à Pep Guardiola comment bien garer son bus

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

01
Revivez Utrecht-Lyon (0-1)
Revivez Utrecht-Lyon (0-1)

Revivez Utrecht-Lyon (0-1)

Revivez Utrecht-Lyon (0-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!