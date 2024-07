Plusieurs Bleus affichent leur soulagement après les résultats des élections législatives

Les Bleus, à l’image du reste de la France, retenaient leur souffle avant les résultats du second tour des élections législatives ce dimanche. Les résultats sont tombés à 20 heures : le Nouveau Front populaire arrive en tête, avec des estimations allant de 172 à 192 sièges à l’Assemblée nationale, suivi par le camp présidentiel, qui a obtenu entre 150 et 170 sièges. Le Rassemblement national et ses alliés sont les grands perdants du scrutin, n’ayant récolté qu’entre 132 et 152 sièges. Des résultats qui ont visiblement ravi plusieurs joueurs du groupe de Didier Deschamps, certains d’entre eux ayant appelé à ne pas voter pour l’extrême droite ces derniers jours.

Ibrahim Konaté a ainsi publié sur X quelques emojis de barrières de chantier entourées de drapeaux français et d’un applaudissement, symbole du barrage opéré envers l’extrême droite lors du scrutin. Jules Koundé, très engagé sur le sujet dernièrement, a quant à lui rédigé un texte formel pour féliciter les Français : « Le soulagement est à la hauteur de l’inquiétude de ces dernières semaines, il est immense. Félicitations à tous les Français qui se sont mobilisés pour que ce beau pays qu’est la France ne se retrouve pas gouverné par l’extrême droite. » Aurélien Tchouaméni s’est quant à lui fendu d’un message simple et efficace : « La victoire du peuple. »

🇫🇷🚧🇫🇷🚧👏🏾 — Ibrahima Konate (@IbrahimaKonate_) July 7, 2024

Le soulagement est à la hauteur de l’inquiétude de ces dernières semaines, il est immense. Félicitations à tous les Français qui se sont mobilisés pour que ce beau pays qu’est la France ne se retrouve pas gouverné par l’extrême droite. 🙏🏾🇫🇷 — Jules Kounde (@jkeey4) July 7, 2024

Ousmane Dembélé, toujours aussi décalé, a quant à lui publié dans sa story Instagram un célèbre cliché de lui affichant un grand sourire, suivi par une infographie des premières projections autour de la composition de l’Assemblée nationale. Une dynamique également suivie par Marcus Thuram, qui avait lui aussi pris la parole au début de l’Euro, toujours dans une story Instagram : « Félicitations à tous ceux qui ont répondu présents face au danger qui planait sur notre beau pays. Vive la mixité, vive la République, vive la France. Le combat continue. »

Les stories d’Ousmane Dembélé 😭 pic.twitter.com/iF6gEvxkj5 — Anna Carreau (@annacarreau) July 7, 2024

Pronostic France Espagne : Analyse, cotes et prono de la demi-finale des Bleus à l’Euro 2024