Konaté : « On ne peut pas laisser le pouvoir à certaines personnes qui sont dans l’optique de diviser les gens »

Avant-veille de match, mais surtout veille d’élections historiques.

Présent en conférence de presse ce samedi midi à Paderborn, Ibrahima Konaté a été interrogé sur l’actualité politique française, à la veille du premier tour des élections législatives. Le joueur de Liverpool, qui possède la double nationalité franco-malienne, a longuement pris la parole sur ce sujet, sans se cacher, et a appelé à s’opposer à toute forme de division. En entier, voici la déclaration de près de trois minutes du défenseur des Bleus : « Bien sûr que ce qui est en train de se passer en France m’inquiète, on ne peut pas laisser le pouvoir à certaines personnes qui sont dans l’optique de diviser les gens. La diversité en France, c’est notre force, et ça l’a toujours été. Je suis d’une famille issue de l’immigration, et quand j’entends tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes de télé, je pense que les médias ont un rôle très important, et des fois, ils ne le font pas bien, car ils surfent sur la peur. Il faut arrêter les préjugés et les stéréotypes. Il faut qu’on soit ensemble en toutes circonstances. Quand je vois mes parents et les boulots qu’ils ont eus, je suis désolé mais on ne peut pas prendre que le côté néfaste. C’est vrai qu’il y a toujours une minorité qui va causer du tort à la majorité, mais quand je vois les boulots qu’ils ont eus, comme éboueur ou femme de ménage et qu’ils ont travaillé à des heures pas possibles, qu’on ne met pas en avant ce genre de personnes qui ont donné leur santé pour la France, ça m’attriste. Malheureusement, aujourd’hui, on parle beaucoup de l’immigration et de l’islam, il faut arrêter. J’ai entendu qu’on voulait arrêter le port du voile dans l’espace public, ça m’attriste d’entendre ces choses-là, car ce ne sont jamais les personnes qui sont concernées qui parlent de ce sujet, de savoir ce qu’elles pensent de cette liberté. La France est un pays magnifique. Certains sont chez eux et n’ont que les chaînes d’information. Eux, je ne peux pas leur en vouloir, car malheureusement, des fois, c’est compliqué de juger le vrai du faux. Certains ont eu des expériences personnelles qui les ont marqués à vie, et ça aussi, je peux comprendre. Mais il faut vraiment aller à la rencontre des personnes. À travers les apparences, les couleurs de peau, il y a des cœurs, et je pense que c’est ça la chose la plus importante. On ne peut pas faire un puzzle avec les mêmes pièces, il faut des pièces différentes pour construire quelque chose de solide. Dans cette salle, aujourd’hui, il y a une diversité qui est magnifique, tout le monde est heureux, je pense que c’est le plus important. J’incite tout le monde à aller voter, c’est quelque chose de personnel, je ne vais pas dire aux gens quoi faire, mais il faut être ensemble en toutes circonstances. La vie est très courte, elle est belle, il faut profiter tous ensemble et il ne faut pas être dans une division car ça n’apportera que du mal à tout le monde, et aux futures générations qui vont venir. »

Rien à ajouter.

Camavinga : « Le football m’a appris à prendre mon mal en patience »