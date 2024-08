En cas de victoire au JO, Fermín López et Álex Baena peuvent entrer dans l’histoire du football

Petit évènement en approche ?

L’équipe olympique espagnole s’est qualifiée en finale du tournoi olympique et fait honneur à son statut de favori avant le début de la compétition. En pleine hégémonie mondiale, l’Espagne et plus précisément Fermín López et Álex Baena pourraient bien s’inviter un peu plus dans l’histoire du sport. Sélectionnés pour le tournoi en France après leur participation, certes maigre (28 minutes de jeu pour Fermín, 25 minutes pour Baena) mais notable en Allemagne, les deux joueurs ont l’occasion de réaliser la même année le doublé Euro-JO, un petit exploit réalisé par un seul joueur dans l’histoire.

Un exploit qu’un seul joueur a pu réaliser auparavant, et celui-ci est français. Albert Rust a fait partie de l’équipe qui a remporté l’Euro 1984 en France, mais aussi les Jeux olympiques la même année, à Los Angeles. Cependant si on ouvre à toutes les compétitions continentale, le Cameroun a son mot à dire. Les Lions indomptables ont en effet gagné la CAN en 2000 et les Jeux olympiques la même année. Geremi N’jitap, Pierre Wome, Lauren, Patrick Mboma et Samuel Eto’o ont remporté les deux compétitions d’affilée.

Dommage pour les Espagnols que les cracks Michael Olise et Guillaume Restes vont leur barre la route.

Very Badé Trip