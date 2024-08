L’impressionnante hégémonie de l’Espagne sur le foot mondial

C’était Roja, c’était Roji, c’était Rojo c’était Roja. C’était la Goffa Rojita.

La Coupe du monde féminine 2023, les deux Ligues des champions, les deux Ligues des nations, l’Euro, l’Euro U19, les Coupes du monde U20, U19 et U17 féminines… Voici le palmarès récent du football espagnol, qui domine décidément l’Europe et le monde ces derniers temps, et qui pourrait encore garnir son armoire à trophées.

Un sacré défi attend l’équipe de France de Thierry Henry, qui tentera d’aller chercher une médaille d’or en empêchant l’Espagne de régner sur un nouveau tournoi, trois ans après s’être incliné en finale contre le Brésil, à Tokyo. Ce n’est pas tout, un doublé est possible, puisque la sélection féminine, invaincue lors de ces JO, peut accéder à sa première finale olympique, à condition de battre le Brésil, bourreau des Bleues en quarts de finale ce samedi (0-1).

2 – Spain have qualified for the final of the men's Olympic Games in consecutive editions for the first time in history (🥈in Tokyo 2020, 🥈in Sydney 2000, 🥇in Barcelona 1992 and 🥈in Antwerp 1920). Golden. #PARIS2024 pic.twitter.com/FfLB7eZOLx

