La France termine son année par une lourde défaite contre l’Espagne

France 2-4 Espagne

Buts : Méndez (CSC, 37e) et Diani (72e) côté Bleues // Bonmatí (5e), Pina (23e), García (60e) et Caldentey (SP, 81e) côté Roja.

Lors des dix derniers matchs, elles ont alterné victoire, défaite, victoire, défaite, et ainsi de suite. C’est mal tombé ce soir, la France s’est inclinée contre les championnes du monde en titre espagnoles. Une défaite 2-4 dans un stade qui sonnait creux, avec du bon, mais aussi beaucoup de moins bon et une impression : les Bleues, qui n’avaient jamais perdu contre l’Espagne avant cette année, sont bien inférieures à leurs adversaires du soir.

Dans un 3-4-3 audacieux et avec seulement deux titulaires (Wendie Renard et la capitaine abandonnée du PSG Grace Geyero) conservées par rapport à la victoire face au Nigeria (2-1). Vicky Becho à droite et Sandy Baltimore ont couru, couru et couru. La première d’abord derrière Mariona Calendtey, centreuse décisive pour Aitana Bonmatí (0-1, 6e). Les Bleues démarraient leur treizième match de l’année civile avec un but encaissé, un record. Claudia Pina a conclu un trois contre deux qui n’a laissé aucune chance à Constance Picaud, partie plonger de l’autre côté (0-2, 23e). Thomas Sammut, préparateur mental de l’EDF patte Bonadei, s’est alors dit qu’il avait plus de boulot qu’avec Léon Marchand cet été.

2-0 pour l’Espagne ! But signé Claudia Pina, qui profite d’une belle erreur de l’arrière-garde française. pic.twitter.com/Cl2kRULHwf — Anna Carreau (@annacarreau) December 3, 2024

Si Maria Méndez a offert aux Bleues de l’espoir et une fin de mi-temps envolée (1-2, 37e), comme la frappe de Sakina Karchaoui, au-dessus (40e), la seconde période est repartie avec la même impression : deux classes d’écart. Constance Picaud a dû s’employer magnifiquement sur une grosse frappe en lucarne d’Abelleira (52e), mais les championnes du monde en avaient sous le capot. La preuve : un troisième but de García après une longue séquence de possession (1-3, 60e). Dani a redonné un peu d’espoir après un cafouillage et un bel exploit individuel de Dali (2-3, 71e), mais la main de cette dernière précipitait un penalty de Caldentey et la fin des débats (2-4, 81e). Débat, ou plutôt correction : la France encaisse quatre buts à domicile pour la première fois depuis 15 ans.

Ce soir, le bilan est maussade. L’équipe de France termine son année avec sept défaites, un record sur une année civile. Laurent Bonadei a fait une ample revue d’effectif, mais n’a pas la stabilité et l’assurance de ses adversaires du soir. Pire, son équipe a joué devant 11 500 specateurs… en deux matchs. La Ligue des nations démarrera en février avec beaucoup d’inconnues, donc. Le plus dur commence.

L'@equipedefranceF a perdu ce soir son 7e match en 2024, un record sur une année civile. Avec seulement 56% de succès en 2024 (9 victoires, 7 revers), les Bleues affichent leur pire ratio de succès depuis 2006 (33% – 5/15). Reconstruction #FRAESP pic.twitter.com/xSJ0Dnolee — Daniel Marques (@Daniel_MRQ) December 3, 2024

France (4-3-3) : Picaud – Samoura, Renard (cap.), E. Cascarino (Lakrar, 88e) – Becho (D. Cascarino, 82e), Dali, Geyero (Bacha, 89e), Baltimore (Katoto, 82e) – Mateo (Malard, 64e), Diani, Karchaoui (Toletti, 65e). Entraîneur : Laurent Bonadei.

Espagne (4-3-3) : Nanclares – Batlle, Codina, Méndez, Carmona (cap.) (Ouahabi, 68e) – Bonmatí (Garcia, 90e), Abelleira (Zubieta, 78e), Guijarro – Caldentey (Vilamala, 90e), García (Sarriegi, 68e), Pina (Porteles Nieto, 79e). Entraîneuse : Tomé.

