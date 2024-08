Pronostic Espagne Allemagne : Analyse, cotes et prono de la petite finale des JO

L’Espagne se rachète face à l’Allemagne

Championne du monde en titre, l’Espagne se présentait avec le statut de grand favori lors de ces Jeux Olympiques. Auteur d’une phase de poule parfaite avec des succès sur le Japon, le Nigéria et le Brésil, la sélection espagnole a commencé à montrer quelques signes de fébrilité dès les quarts de finale. En effet, les joueuses espagnoles ont été menées de 2 buts face à la Colombie et ont réussi à égaliser en toute fin de rencontre. Finalement, les partenaires de Putellas ont fait la différence lors des tirs aux buts. En demi-finale, l’Espagne retrouvait le Brésil contre qui elle s’était imposée en phase de poule. Totalement dominée, la sélection ibérique a craqué sur un but gag avec la portière Coll qui a tiré sur son capitaine Paredes. Par la suite, les Espagnoles ont craqué face aux assauts brésiliens et se sont retrouvés menées 3-0. Malgré une réaction en fin de match, l’Espagne a concédé une défaite surprenante face au Brésil (score final 2-4).

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, l’Allemagne est également une nation majeure importante du football féminin. Finaliste du dernier Euro, la sélection allemande avait totalement raté sa Coupe du Monde en étant sorti dès la phase de poule. Lors de ces JO, les Allemandes avaient parfaitement débuté en dominant largement l’Australie (3-0) mais ont ensuite concédé un lourd revers face aux Etats-Unis (4-1). Finalement, l’Allemagne a fait le taf face à la Zambie (4-1) pour s’assurer une place en quart où elle a pris le meilleur sur le Canada lors des tirs aux buts. En demi-finale, les partenaires de Popp ont retrouvé la sélection américaine où elles se sont mieux comportées qu’en phase de poule en les poussant aux prolongations. Lors de ces 30 dernières minutes, la domination américaine s’est confirmée au grand malheur des Allemandes. Dans ce match pour la 3e place, l’Espagne va vouloir se racheter de sa lourde défaite face au Brésil et s’assurer la médaille de bronze. Ce serait le minimum pour cette sélection championne du monde en titre. Comme en demie, l’excellente Paralluelo qui monte en efficacité dans ces JO pourrait marquer.

► Le pari « Victoire Espagne » est coté à 1,90 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 190€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,59 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 159€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Paralluelo buteuse » est coté à 2,91 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 291€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Espagne – Allemagne

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Espagne – Allemagne sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Espagne – Allemagne avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Espagne Allemagne encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Les Allemandes et les Espagnoles déjà qualifiées pour l’Euro 2025