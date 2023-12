Les Bleues affronteront l’Allemagne en demi-finale de Ligue des nations

Deux rencontres à gagner pour être le premier pays à remporter la Ligue des nations féminine.

Au terme d’une phase de groupe maîtrisée (5 victoires et 1 match nul), l’équipe de France féminine s’est qualifiée pour le Final Four de la Ligue des nations au cours duquel les Bleues recevront l’Allemagne le 23 février prochain. Bien qu’on ne l’espère pas vraiment, les Allemandes auront forcément à cœur de se faire pardonner leur sortie de route dès la phase de groupe de la Coupe de Monde 2023 dans un groupe pourtant à leur portée.

🚨 Two huge matches in the semi-finals 😍#UWNL pic.twitter.com/bs7pf7eb8a

— UEFA Women's Nations League (@WEURO) December 11, 2023