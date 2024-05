La Néerlandaise Lieke Martens annonce sa retraite internationale

Le football dit au revoir à une très grande joueuse.

Après plus d’une décennie au haut niveau, et à seulement 31 ans, l’attaquante néerlandaise Lieke Martens a annoncé ce mardi qu’elle prendrait sa retraite avec les Pays-Bas à l’issue de la saison. Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, la joueuse s’est adressée à ses supporters : « Les deux prochains matchs avec les Leeuwinnen seront mes derniers en Oranje. Après cela, je sais par avance et avec douleur que je dois vous dire au revoir. » La dernière danse de Martens se jouera contre la Finlande le 31 mai et le 4 juin prochain, à l’occasion des matchs de qualification à l’Euro 2025.

Après 12 ans sous le maillot oranje, 158 matchs et 62 buts, l’attaquante quitte la sélection avec les honneurs. Championne d’Europe en 2017 et meilleure joueuse du tournoi, elle est également finaliste du Mondial 2019 perdu face aux États-Unis. Son aventure avec le PSG devrait en revanche se poursuivre.

Don’t Lieke that.