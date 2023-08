Au moins c’est clair et Lineth.

L’élimination des Américaines face aux Suédoises n’a pas donné lé sourire qu’aux supporters des Scandinaves. Présente en conférence de presse avant de défier l’Espagne ce vendredi en quarts, Lineth Beerensteyn n’a pas caché sa joie : « Quand j’ai appris qu’elles étaient éliminées, je me suis dit : « Oui, bye ! » » Dans la foulée, la Néerlandaise, qui a croisé les États-Unis lors de la phase de poules, a pointé le manque d’humilité des Yanks : « Dès le début du tournoi, elles avaient déjà une grande gueule. Elles parlaient déjà de la finale. Je me suis dit qu’il fallait d’abord le montrer sur le terrain avant d’en parler. »

Lineth Beerensteyn 🇳🇱 démonte l'arrogance des américaines 🗣️🇺🇸 "Elles avaient une grande gueule. Bye Bye" 📽️ @beinsports_FR pic.twitter.com/ZEBxDDV4Jq — Femmes Foot News 📰 (@femmesfootnews) August 10, 2023

La joueuse de la Juventus espère tout de même que cette expérience sera utile à Alex Morgan et sa bande : « Maintenant, elles sont éliminées du tournoi et, pour moi, oui c’est un soulagement. Pour elles, c’est une expérience pour le futur. Il ne faut pas commencer à parler de quelque chose qui est loin et j’espère qu’elles en tireront des leçons. »

Rendez-vous dans quatre ans pour le savoir.

