Les Anglaises ne se qualifient pas pour les Jeux olympiques

Pas d’Anglaises à Paris

La sixième et dernière journée de Ligue des nations féminine se disputait ce mardi et, dans la Ligue A, l’Angleterre et les Pays-Bas se livraient un combat à distance pour la première place de leur groupe. Et l’enjeu était grand, puisqu’une première place au classement qualifiait pour les demi-finales du tournoi, et donc aux Jeux olympiques.

L’Angleterre, en ballottage défavorable, se rendait en Écosse et devait marquer trois buts de plus que les Néerlandaises qui recevaient la Belgique. Dans le temps additionnel, les Three Lionnesses étaient ainsi qualifiées grâce à leur large succès (0-6) mais dans le même temps, la milieu de terrain néerlandaise de l’Olympique lyonnais, Damaris Egurrola, marquait un quatrième but pour les Pays-Bas (4-0), synonyme de qualification des siennes et d’élimination anglaise. Cela entraîne par ailleurs l’absence de joueuses écossaises à Paris, puisque les Jeux accueillent une délégation britannique

La France étant déjà qualifiée, ce seront l’Allemagne, l’Espagne et les Pays-Bas qui se disputeront la qualification.

