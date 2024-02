Hervé Renard : « Il y avait un milieu composé d’Iniesta, Isco et Busquets ce soir »

Mauvais souvenir de la Coupe du monde 2018 pour Hervé Renard.

Opposée à l’Espagne en finale de la Ligue des nations ce mercredi soir, l’équipe de France n’a pas réussi à exister et repart défaite (2-0), jamais en mesure d’inquiéter les Espagnoles techniquement. Hervé Renard est revenu sur cette rencontre en conférence de presse. « On a joué contre une équipe championne du monde et qui survole le football mondial. De très loin », affirme le sélectionneur à la chemise immaculée. Trop en avance sur le reste du peloton mondial, la Roja a même pu se priver d’Alexia Putellas, une double Ballon d’or qui revenait de blessure.

Le sélectionneur des Bleues reconnaît une supériorité technique de ses adversaires, ce qui lui rappelle des souvenirs de son temps au Maroc. « La grosse qualité de cette équipe est la technique. Il y avait un milieu composé d’Iniesta, Isco et Busquets. J’ai eu l’impression de jouer face aux mêmes adversaires », a déclaré le Français. Les objectifs maintenant sont clairs et ont été annoncés par le natif d’Aix-les-Bains : « Trouver la solution aux JO pour battre l’Espagne. Toutes les équipes auront le même objectif, essayer que l’Espagne ne remporte pas un troisième titre consécutif. »

Pour la prochaine compétition, Hervé Renard devrait sélectionner un milieu Pogba-Kanté-Griezmann.