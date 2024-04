« Elle me fait penser à Kylian Mbappé ou Erling Haaland »

Elles jouent toutes les deux au PSG et en équipe de France. L’une est attaquante, l’autre défenseuse : Marie-Antoinette Katoto et Elisa De Almeida sont aussi en couverture du nouveau numéro de SO FOOT CLUB actuellement disponible en kiosque.

L’occasion pour les deux joueuses de répondre à nos questions et à celles de nos jeunes lecteurs et lectrices.

Ainsi, quand on demande à Elisa De Almeida à quel joueur Katoto lui fait penser, elle répond : « En matière de finition, j’en dirais 2 : Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Parce que c’est chirurgical, il ne lui en faut pas beaucoup pour la mettre au fond. »

Marie-Antoinette Katoto revient également sur ses plus grands regrets : « La blessure qui m’a privée de certaines compétitions, comme la Coupe du monde par exemple. C’était dur d’être hors des terrains, impuissante, de travailler en étant concentrée sur le genou. »

