Le retour de la reine.

Le Paris Saint-Germain s’est qualifié sans trembler pour les demi-finales de la Ligue des champions jeudi soir, grâce notamment à une passe décisive et un but de Marie-Antoinette Katoto. Blessée pendant plus d’un an, l’attaquante parisienne a eu besoin de temps pour retrouver son meilleur niveau depuis le mois de septembre, alternant également avec des phases de repos. « Je me sens mieux ce soir, j’ai eu et j’ai un gros contrecoup que j’attendais un peu, cela a été une période compliquée à accepter, mais je savais qu’elle allait arriver. J’ai patienté, j’ai continué de travailler et j’espère que cette période sera finie, surtout quand je vois ce que j’ai fait ce soir. Je me prépare à la fin de saison », a-t-elle confié après la rencontre.

Une saison qui l’a vue partager le front de l’attaque avec la nouvelle pépite débarquée l’été dernier porte d’Auteuil, Tabitha Chawinga, également buteuse face au BK Häcken. « C’est un changement, surtout dans les déplacements, et je commence à mieux lire son jeu. C’est facile de jouer avec les grandes joueuses, on s’est tout de suite bien entendues depuis septembre, j’espère qu’elle restera avec nous », assure Katoto à propos de sa jeune coéquipière malawite, avant d’assurer que l’ambiance globale au sein de l’équipe est au beau fixe : « On est plus un groupe, une équipe, et je pense qu’on le voit, il y a des moments où cela nous sert vraiment. »

Les Lyonnaises sont prévenues.

