Pronostic France Brésil : Analyse, cotes et prono du quart de finale des Bleues aux JO 2024

Nos pronostics France Brésil JO

La France s’est rassurée

L’équipe de France féminine de football est à la recherche de son premier succès dans une grande compétition. Disputer les JO sur son sol est une chance absolue de pouvoir atteindre cet objectif. Quart de finaliste du dernier Mondial, les Bleues ont lancé leur tournoi par une victoire face à la Colombie (3-2). Bien rentrées dans leur match, les Françaises ont mené de 3 buts avant de voir leur adversaire revenir au score. Ensuite, les Tricolores nous ont offert un scénario semblable contre le Canada. En tête au tableau d’affichage, les filles d’Hervé Renard ont craqué en fin de match pour concéder la défaite face aux Canadiennes. Contraintes de s’imposer lors de leur ultime match, les partenaires d’Amandine Henry n’ont pas manqué leur rendez-vous face à la modeste sélection de Nouvelle-Zélande. En deuxième mi-temps, les Bleues ont rassuré en termes de niveau de jeu, avec quelques mouvements de très haut niveau face aux joueuses néo-zélandaises.

Un Brésil moins dansant

En face, le Brésil reste toujours une menace mais semble avoir reculé dans la hiérarchie mondiale. 4ème des JO de Rio puis éliminée en quarts à Tokyo, la sélection auriverde n’a plus brillé aux Mondiaux depuis 2007. La phase de poule des JO confirme cette tendance puisque les Brésiliennes ont certes dominé le Nigéria (1-0) lors de leur premier match, mais ces dernières ont ensuite enregistré deux revers face au Japon (1-2) et contre l’Espagne (0-2). Les Canarinhas auront fort à faire face à une équipe de France qui a remporté 4 des 5 dernières confrontations. Poussé par leur public, les Bleues devraient passer ce tour et se hisser dans le dernier carré.

Les Bleues retrouvent leur capitaine

Blessé lors du second match, Wendie Renard sera de retour pour ce quart de finale. Incertitudes pour Bachar et Karchaoui toutes deux titulaires face à la NZ sur le côté gauche, ce qui l’a fortement animé. Face aux Espagnoles, la légende brésilienne Marta a été expulsée et manquera donc ce quart de finale face à la France.

Les compositions probables pour ce France – Brésil :

France : Peyraud-Magnin – De Almeida, Lakrar, Renard, Karchaoui (ou Bacha) – Geyoro, Toletti, Dali – Cascarino, Katoto, Diani.

Brésil : Lorena – Tamires, Tarciane, Rafaelle Souza, Antonia – Jhennifer, Duda Sampaio, Yaya, Ludmila – Gabi Portilho, Gabi Nunes.

La France facile face à la Nouvelle-Zélande pour terminer à la 1ère place

Même si tout n’a pas été parfait sur sa phase de poules, la France d’Hervé Renard a fait une belle impression face aux NZ en deuxième mi-temps, tandis que les Brésiliennes restent sur 2 défaites consécutives. Les Bleues, qui récupèrent leur capitaine Wendie Renard, ont en plus battu les Brésiliennes en phase de poules lors du dernier Mondial (2-1) avec d’ailleurs un but de la légendaire défenseuse centrale. Avec 5 buts inscrits (sur les 6 de la France), Marie-Antoinette Katoto réalise une entame canon. L’attaquante du PSG serait inspirée de continuer son incroyable série de buts face au Brésil qui, comme la France, encaisse beaucoup de buts.

