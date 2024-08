Aux JO, France-Brésil commenté en direct en langue des signes

Une première.

Wallès Kotra, journaliste à France télé, et Sonia Mecheri, joueuse de l’équipe de France féminine de football des sourds entre 2015 et 2020, ont commenté en langue des signes le quart de finale France-Brésil aux JO (0-1), rapporte Ouest-France. « C’est une expérience novatrice. Ce type de projet n’avait jamais été mené, en France, sur une épreuve sportive, hors handisport », précise le duo, qui a également commenté Espagne-Nigeria aux JO.

Le projet, piloté par la métropole nantaise et TIC 44, une société d’interprètes en langue des signes, a été mis en place dans la fan zone nantaise. « On avait une appréhension quand on nous a proposé de venir au village olympique de Nantes pour commenter les matchs. Il n’y a jamais eu de rencontre traduite en langue des signes par des journalistes sourds comme nous en France. C’est extraordinaire de pouvoir être ici », raconte Wallès Kotra à Presse-Océan.

Comment on signe « éliminé » ?

