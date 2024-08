Hervé Renard : « Il faut parfois savoir avaler des couleuvres »

De toutes les couleuvres.

À la Beaujoire ce samedi soir, les Bleues ont vécu une soirée assez terrible, où elles sont sorties bien plus tôt qu’elles ne l’espéraient du tournoi olympique, battues par des Brésiliennes pas franchement supérieures (0-1). Une défaite qui marque aussi la fin de la courte ère Hervé Renard, qui avait d’ores et déjà annoncé qu’il quitterait son poste après les JO. « Quand on ne gagne pas un match et qu’on ne se qualifie pas pour une demi-finale, c’est un échec. Mais il faut analyser sobrement les choses. Cette équipe a tout fait. Maintenant, j’ai vu des choses qui me dépassent. On ne peut pas laisser faire cela sur un terrain. On ne va pas se chercher d’excuses. On a eu les occasions pour faire la différence et on ne l’a pas faite. On s’est fait agresser maintes et maintes fois. Je n’ai pas grand-chose d’autre à vous dire, si vous voulez dire que c’est un échec, dites-le. Ce sont les mots que vous employez et je le comprends. Vous êtes dans l’analyse simple. Moi, je suis dans l’analyse globale de tout le travail qui a été mis en place. On n’est pas récompensés à notre juste valeur », disait l’intéressé après la partie, regrettant l’agressivité à outrance du Brésil.

« Tout le staff méritait beaucoup mieux. Il faut savoir parfois avaler des couleuvres, c’est comme ça, c’est le foot. […] J’ai eu des gens fabuleux avec moi et ils ne sont pas récompensés. Moi, ce n’est pas grave. J’ai déjà mis des genoux à terre, j’ai perdu, j’ai gagné, j’ai voyagé. Mais, il y a vraiment des gens de grande valeur, et ils pleurent ce soir. Moi, je ne suis même pas triste. Parce que c’est le métier qui est comme ça. Je suis déçu pour eux, ils ont tout donné, ils ont travaillé comme des fous et ils ont très bien travaillé », a ensuite affirmé Renard, manifestement ému par ce qu’il venait de vivre en terre nantaise.

La suite pour les Bleues ? Elle se déroulera avec Laurent Bonadéi, adjoint de Renard, selon les informations de France Info.

