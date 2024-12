Le peuple de sofoot.com a parlé : Luis Enrique va passer les fêtes au PSG

On sait que vous en raffolez, alors votre rédac’ préférée joue les mamies gâteaux avec vous : c’est l’heure des résultats du sondage tant attendu.

On vous avait demandé si Luis Enrique allait finir l’année 2024 sur le banc du PSG. Votre réponse est oui ! Atterrés face à vos gifs de boomers et vos blagues de détraqués, on vous a quand même concocté un best-of des réponses à ce sondage qui nous empêchait de dormir, du fait de l’existentialité de la question.

Vous avez été 63% à voter que le coach espagnol devrait rester aux commandes du club parisien jusqu’à au moins la fin de l’année, mais vous semblez tous d’accord sur le fait que son travail n’est pas fructueux. Alors, pourquoi le maintenir à son poste ? On compte alors sur Javier4ever pour nous éclairer avec une référence bien sentie : « Je vous expliquerai bien pourquoi mais vous risquerez de ne rien comprendre. » Réponse de Cockney : « En taule Javier. » Après tout, pourquoi pas.

Macronie, avocat du Diable et CAPS LOCK

Mmm? (non ce n’est pas une invitation à la réflexion, c’est bien son pseudo) assure lui que « tant que Luis Enrique n’enclenche pas de 49.3, il devrait être relativement à l’abri ». En gros, du moment qu’il ne se prend pas pour Elisabeth Borne, l’assemblée devrait rester calme. On pensait que Mmm? allait tirer sur le coach du PSG, mais finalement mauvais sniper, la balle vient se loger, perdue, dans l’égo de la Macronie.

Ainsi parlait Zara Whites, derrière son PC fatigué, à 17h23 se prend pour l’avocat du Diable : « Le projet du PSG n’est-il pas devenu un projet à moyen ou long terme ? L’équipe est jeune et LE imprime son empreinte sur le jeu, petit à petit. Bon, ce n’est pas efficace et on s’endort facilement devant leurs matches, mais si ce club veut être cohérent et fidèles aux propos énoncés, LE doit au moins finir la saison. »

Ce sera alors un amour impossible entre Ainsi parlait Zara Whites et La Quinta del Huitre, qui semble le dire depuis toujours si nous nous référons à ses gracieux mots : « LUIS ENRIQUE EST UNE TANCHE! UN ASTRONAUTE D’EAU DOUCE! UN CRETIN DES ALPES! UN MOULE A GAUFRES! UN MUSSOLINI DE CARNAVAL! UN OLIBRIUS! UNE VIEILLE COQUE ROUILLEE! UN ZOUAVE INTERPLANETAIRE! » Oui, La Quinta del Huitre est bien le lanceur d’alertes qu’il croit être. Enfin, pour conclure, nous pouvons citer l’IMMENSE Zilco : « Luis Enrique va-t-il finir 2024 au PSG ? Je pense qu’il va finir le PSG en 2024. »

Voilà matière à gamberger si Luis Enrique vient passer une tête sur sofoot.com.

