Luis Enrique ne veut pas parler de tactique après Arsenal-PSG

Le roi du silence.

Après la défaite du PSG à Arsenal en Ligue des champions (2-0) ce mardi soir, Luis Enrique a décidé de jouer au grognon au moment de se présenter au micro du diffuseur Canal +. Le technicien espagnol a commencé par ronchonner quand il a fallu évoquer le cas Ousmane Dembélé, écarté du groupe parisien pour le voyage à Londres, sans vouloir révéler si l’international français allait faire son retour prochainement.

Un peu de tactique, alors ? Interrogé sur son plan pour faire déjouer les Gunners et l’absence de dépassement de fonctions de ses joueurs, Luis Enrique n’a pas voulu donner plus d’explications : « Non, je n’ai aucune intention d’expliquer ma tactique, car vous ne la comprendriez pas. Il va falloir corriger beaucoup de choses mais je ne l’expliquerai pas. »

"Je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique, car vous ne la comprendriez pas" 🥶 Luis Enrique très agacé et peu bavard après la défaite face à Arsenal ce soir (2-0) 😶 Comprenez-vous la réaction du coach parisien ? #ARSPSG | #UCL pic.twitter.com/BXQLyC08gF — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 1, 2024

No tenéis ni p*** idea !

