Margot Dumont revient sur l’incident avec Luis Enrique

La vengeance est un plat qui ne se mange pas.

Quelques heures après l’interview polémique de Luis Enrique, qui avait refusé de répondre aux questions tactiques à la suite de la défaite du PSG à Arsenal mardi (2-0), la journaliste Margot Dumont a accordé un entretien à L’Équipe, où elle revient sans rancœur sur cette séquence qui a fait tant fait couler d’encre. Transfuge de beIN Sports vers Canal + au cours de l’été, la journaliste tient à calmer le jeu et se veut compréhensive. Si elle conçoit qu’il soit « difficile de s’exprimer au micro après une défaite » et évoque « une maladresse plus que de l’irrespect », Margot Dumont regrette toutefois le manque de tact du technicien espagnol, qui au vu de son expérience « ne devrait donc pas répondre de cette manière-là ».

« Cela m’a plus gênée par rapport aux supporters »

Si elle assure ne pas avoir pris ce refus d’explication comme une attaque personnelle, la journaliste insiste sur le fait que la profession doit avant tout servir de relais entre les acteurs du ballon rond et les supporters, qui méritent et « attendent des réponses à leurs interrogations ». Comble de l’histoire, Margot Dumont a même transmis ses excuses à la direction du club parisien, regrettant la tournure virale prise par cette séquence sur les réseaux sociaux. Loin d’être rancunière, la journaliste de 33 ans déclare ne pas appréhender les retrouvailles avec un homme qu’elle estime engagé pour les droits des femmes et « une très bonne personne ».

La classe en toutes circonstances.

Luis Enrique, esprit étriqué