Terrible nouvelle : Natalie Portman est une footix

Bonne actrice, piètre supportrice.

Le théâtre du Châtelet avait une invitée de marque, ce lundi soir, au milieu de tous les joueurs et joueuses de foot : Natalie Portman. Celle qui campe le rôle de la reine Padmé dans La Menace fantôme a même débarqué sur scène pour remettre le Ballon d’or 2024 féminin à Aitana Bonmati. On a aussi pu la voir poser avec les Barcelonais Lamine Yamal, Pau Cubarsí et Dani Olmo, tout en faisant un « quatre » avec les doigts pour chambrer le Real Madrid.

L’actrice serait-elle une fan du club catalan ? Elle s’intéresse en tout cas au foot, étant à l’origine d’une nouvelle équipe féminine à Los Angeles, mais en avril, celle qui joue aussi dans Leon ou Jackie arborait fièrement une tunique d’Arsenal, « le club de mon fils » disait-elle, lors d’un match à l’Emirates Stadium. Didier Drogba ne s’est donc pas gêné pour lui poser la question. Sa réponse : «C’est difficile de le dire devant une telle assemblée, il y a tellement de remarquables joueurs et entraîneurs ici. Nous vivons à Paris donc nous allons très souvent voir les matchs du PSG. »

Reste maintenant à savoir si elle fait parties des gens trop cons pour comprendre les choix de Luis Enrique.

