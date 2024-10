Ces choses qu’on est trop cons pour comprendre

→ La théorie des cordes

Parlons un peu de physique fondamentale, avec la théorie des cordes : ce cadre théorique où des objets unidimensionnels (appelés des cordes) remplacent les particules ponctuelles du modèle standard. Et où l’on étudie les interactions dans l’espace de ces cordes. La théorie des cordes prend en compte des univers et des dimensions parallèles, ce qui a l’air vachement intéressant, même si on n’y comprend franchement rien.

→ La retraite internationale de Griezmann

Les jours passent, mais l’incompréhension demeure. Antoine Griezmann rêvait de disputer une quatrième et dernière Coupe du monde en 2026, dans son autre pays d’adoption après l’Uruguay : les États-Unis. À 33 piges, Grizou régale toujours avec l’Atlético et, malgré un Euro raté, sa place n’était pas remise en cause en Bleu. Qu’a-t-il pu bien se passer entre lui et Deschamps pour en arriver là ?

→ Les NFT

Avant même de comprendre leur intérêt, encore faut-il déjà savoir que NFT signifie « Token non fongible » dans sa version française. En gros, un NFT donne à son acheteur un droit de propriété sur une œuvre numérique ou même physique. Une immense bulle spéculative née dans les années 2010, mais dont la hype a déjà tendance à décliner : en fait, les NFT c’est juste les Tamagoshis du geek moderne, mais en beaucoup moins marrant.

→ Les doubles médailles de bronze en judo aux JO

Une double médaille de bronze en cas d’égalité, on accepte. Une double médaille de bronze quand on ne veut pas faire de petite finale – comme en boxe –, on peut comprendre. Mais accorder une médaille de bronze à un judoka éliminé au premier tour, passé par des repêchages face à d’autres éliminés, pour combattre ensuite face à un autre éliminé pour obtenir une médaille de bronze : c’est non. Ne serait-ce que par respect pour le perdant de la petite finale de la voie principale qui, lui, se contente de chocolat. Elle est où la logique ?

→ Le système électoral américain

Des campagnes qui durent deux ans, des primaires, des caucus, etc. Tout ça pour que le pays ne vote majoritairement que pour les deux partis dominants, quand bien même les candidats ne leur plaisent pas vraiment. Le tout avec un vote indirect qui passe par des grands électeurs dont le mode de détermination change selon les États. Les élections américaines sont aussi compliquées à suivre que les tweets de Laurence Haïm ou la carrière de Gaël Kakuta.

→ La dissolution de l’Assemblée nationale de juillet dernier

Est-ce qu’on doit vraiment développer ?

→ Le choix d’Adrien Rabiot

Certes, Manchester United lui a mis un plan. Certes, Roberto De Zerbi semble avoir un pouvoir d’attraction énorme. Mais, quand on est un Titi parisien par excellence, qui a grandi avec les exploits du PSG des années 1990, et qu’on a passé neuf ans à Paris entre la formation et le groupe pro : comment peut-on signer à l’OM ? Si Boubacar Kamara faisait le choix inverse, le Vieux-Port serait en feu.

→ L’utilité du CESE

Quand le nom de Thierry Beaudet a circulé pour prendre ses aises à Matignon, un sigle a fait son apparition dans l’actualité française : le CESE, présidé par ce même Thierry, finalement pas retenu pour le poste. Mais alors, c’est quoi ce Conseil économique, social et environnemental qui siège au palais d’Iéna ? Il s’agit d’un organe du processus législatif à fonction consultative, optionnel ou obligatoire. Autant dire qu’on va s’arrêter là pour les explications.

→ La théorie de la relativité

On distingue deux aspects de la relativité : relativité restreinte et relativité générale. Qui elles-mêmes se déclinent en plusieurs aspects : espace-temps, vitesse de la lumière, vitesse de l’observateur, masse et gravitation. Si vous arrivez déjà à digérer ça, bravo, mais ne comptez pas sur nous pour vous expliquer la suite… Chat GPT est votre amie. De toute façon, tout ce charabia est résumé par ce bon vieux Einstein et sa formule E=mc2. Attention : cela n’a rien à voir avec Mac Lesggy.

→ Les règles du Sloubi

Si tu connais par cœur les règles du Sloubi, deux solutions : soit tu t’appelles Franck Pitiot, soit tu es un dangereux psychopathe. Et même si c’est le cas, pas sûr que cela suffise, car les règles exactes du jeu varient selon le nombre de cervoises fraîches couchées par Perceval, fidèle chevalier du Roi Arthur dans la série Kaamelott. À la base, c’est une histoire de dés, d’additions et de chants en tapant des mains. Mais ça, c’est sans compter les relances, la doublette, le jeu carré, le jeu boulin, le jougier, le jouganou, le catact et la catate…

→ Le voyage aller de Frodon vers la montagne du Destin

Après une interminable trilogie, Frodon finit par jeter l’anneau dans le fameux volcan de la montagne du Destin, qu’il a mis trois films à atteindre, au terme d’un périple dont on ne voyait plus le bout. C’est à ce moment que Gandalf se pointe avec des Aigles géants pour ramener la joyeuse troupe à domicile, en deux battements d’ailes. Ils n’étaient pas dispos pour l’aller, les Aigles ? C’est encore plus incompréhensible que la disparition du retourneur de temps dans Harry Potter, Inception, Tenet, ou la fin de LOST.

→ Pourquoi Luis Enrique se prend pour un génie

Luis Enrique est un génie du coaching qui n’a gagné qu’une seule C1 avec un Barça post-Guardiola en pilote automatique, et Lionel Messi en chef d’orchestre. Le tout en s’obstinant à faire des live Twitch à bientôt 55 balais, pour casser l’ennui des replays des matchs de sa Roja 2022 qui multipliait par mille les passes pour frapper deux fois face au Maroc, avant d’être éliminée. Et encore, on a la décence de ne pas évoquer ses passages à la Roma et au Celta de Vigo.

