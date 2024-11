Arsenal prêt à chiper Luis Campos au PSG ?

Un petit tour et puis s’en va ?

Luis Campos poursuivra-t-il son aventure parisienne au terme de la saison ? Pour le board du PSG, la question va se poser dans les semaines à venir. Sous contrat jusqu’en juin à Paris, le directeur sportif portugais n’a jamais vraiment fait l’unanimité dans la capitale. Et pour cause, depuis son arrivée en Île-de-France, l’équipe désormais dirigée par Luis Enrique n’a pas présenté des progrès probants. Pourtant, malgré les doutes l’entourant, sa cote n’en pâtit pas.

Le remplaçant d’Edu chez les Gunners ?

Ce lundi, Sky Sports indique que celui qui est aussi passé par l’AS Monaco et le LOSC est dans le viseur d’Arsenal qui souhaiterait en faire son remplaçant d’Edu, parti à la surprise générale à Nottingham Forest. Toujours d’après le média britannique, les Gunners apprécient l’éventail de possibilités que présente Luis Campos, capable à la fois de faire signer des stars et d’avoir le nez fin sur le marché des jeunes talents. Roberto Olabe (Real Sociedad) et Simon Rolfes (Bayer Leverkusen) sont aussi évoqués.

Après avoir perdu son directeur du foot Kylian Mbappé l’été dernier, ça risque de faire beaucoup pour Paris.

