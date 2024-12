Arsenal crucifie Palace, Jesus marche sur l’eau

Arsenal 3-2 Crystal Palace

Buts : Jesus (54e, 73e, 81e) // Mateta (4e), Nketiah (85e)

Wembley se rapproche.

À défaut d’avancer en Premier League, Arsenal progresse en coupe. Les Gunners ont dominé leur voisin Crystal Palace mercredi en quarts de finale de la League Cup (3-2). Les Eagles ont pourtant mené au score. Jean-Philippe Mateta a rapidement sanctionné l’énorme erreur de Jakub Kiwior, totalement aux fraises sur un ballon aérien, en envoyant le cuir dans le petit filet d’un tir intelligemment croisé (0-1, 4e). Le septième but du vice-champion olympique cette saison.

Les Gunners ont cependant égalisé en deuxième période, et très logiquement, grâce à l’inspiration de Gabriel Jesus, qui a placé un délicieux piqué par-dessus le gardien (1-1, 54e). Le Brésilien a remis ça, en force, sur un service de Bukayo Saka, entré trois minutes plus tôt (2-1, 73e). Un but validé malgré la position très limite de Jesus, la VAR n’étant pas activée dans cette compétition. L’international auriverde s’est même offert un triplé en partant dans le dos de la défense (3-1, 81e). Palace y a cru jusqu’au bout à la suite du coup de tête magistral d’Eddie Nketiah (3-2, 85e), mais en vain. C’est bien Arsenal qui aura rendez-vous autour du 7 janvier pour la demi-finale aller et début février pour la deuxième manche.

Merci mon Dieu !

