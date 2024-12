Pronostic Arsenal Crystal Palace : Analyse, cotes et prono du quart de League Cup

Arsenal en patron face à Crystal Palace

Arsenal a énormément progressé depuis que Mikel Arteta a repris le club. Toutefois, le club londonien n’a pas gagné grand-chose (1 Cup et 2 Community Shield). Le week-end dernier, les Gunners avaient l’opportunité de combler une partie de leur retard en championnat sur Liverpool, tenu en échec dans le même temps à domicile par Fulham. Face à Everton, les hommes d’Arteta se sont heurtés au bloc mis en place par Sean Dyche (0-0). Arsenal avait déjà laissé des points en route lors de la journée précédente à Fulham (1-1). Bien parti en Ligue des champions après sa brillante victoire sur Monaco la semaine passée (3-0), le club londonien vise un titre et va jouer sa carte à fond ce mardi face à Crystal Palace.

En face, Crystal Palace est présent depuis plusieurs saisons dans l’élite en Angleterre et finit généralement dans le ventre mou du championnat. Les Eagles ont connu un exercice compliqué l’an passé, mais se sont relancés lors de l’arrivée de Glassner. Auteur d’une entame délicate, Palace a bien redressé la barre avec une seule défaite concédée lors des 8 dernières journées. Cette bonne dynamique a permis aux Eagles de remonter à la 15e place avec 4 points de plus que le 1er relégable. Après avoir battu Ipwsich et signé un très bon nul face à Manchester City, la bande de Glassner est allée décrocher une précieuse victoire à Brighton (1-3) ce week-end, confirmant son bon passage. Sur cette lancée, Palace veut réaliser un exploit pour se hisser en demi-finales de la Carabao Cup. Auteur d’un doublé le week-end dernier, l’éphémère ailier marseillais Ismaïla Sarr monte en puissance et pourrait épauler Mateta, Eze ou Nketiah. N’ayant pas encaissé le moindre but depuis 4 matchs à domicile, Arsenal se montre très performant et ne devrait pas être inquiété par Palace.

