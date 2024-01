Arsenal colle une manita à Crystal Palace

Arsenal 5-0 Crystal Palace

Buts: Gabriel (11e), Henderson CSC (37e), Trossard (59e) et Martinelli (94e, 96e).

L’archange Gabriel s’est envolé.

Pour le compte de la vingt-et-unième journée de Premier League 2023-2024, Arsenal avait à cœur de repartir de l’avant après deux défaites consécutives en championnat. Gabriel Jesus était titulaire à la pointe de l’attaque des Gunners, mais c’est bien son coéquipier et compatriote Gabriel qui s’est chargé de faire la différence contre Crystal Palace. Dans un derby londonien pas toujours flamboyant en terme de jeu, l’Emirates Stadium s’est réveillé sur deux corners : un premier avec Declan Rice à la baguette et Gabriel à la finition dans les airs (11e, 1-0), puis un deuxième où Bukayo Saka a offert un Gabriel un nouveau coup de casque tranchant, uniquement contré vers son but par le dos du malheureux Dean Henderson (37e, 2-0).

Par la suite, Arsenal a fait preuve de savoir-faire pour empêcher les offensives des Eagles d’aboutir. Et en contre-attaque, l’escouade de Mikel Arteta a fait mal, à l’image d’une action conclue de sang froid par Leandro Trossard (59e, 3-0). Embarqué dans un long fleuve tranquille, le vice-champion d’Angleterre n’a pas connu de galère dans la dernière demi-heure de jeu. Dans le temps additionnel, Gabriel Martinelli s’est carrément offert un doublé express avec un plat du pied (94e, 4-0) et un lob (96e, 5-0). Le plan s’est déroulé comme prévu pour s’immiscer à la troisième place du classement, deux unités derrière le leader Liverpool puis intercalé entre Manchester City et Aston Villa. En revanche, les visiteurs campent toujours à cinq points de la zone de relégation.

Le piège de Crystal n’a pas fonctionné.

Arsenal (4-3-3): Raya – Zinchenko, Gabriel, Saliba, White – Rice (Jorginho, 73e), Ødegaard, Havertz (Smith-Rowe, 69e) – Saka (Kiwior, 81e), Trossard (Martinelli, 69e), G.Jesus (Nketiah, 81e). Entraîneur: Mikel Arteta.

Crystal Palace (3-4-3): Henderson – Guehi (Tomkins, 87e), Andersen, C.Richards – Mitchell, Hughes, Lerma, Clyne (Ahamada, 76e) – Eze, Shclupp (França, 76e), Mateta. Entraîneur: Roy Hogson.

