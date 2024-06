Un ancien joueur du Barça signe à Crystal Palace

Palace plume une nouvelle équipe.

Après avoir dévoilé son nouveau maillot très clivant, le club londonien a annoncé ce vendredi la signature du jeune Chadi Riad, en provenance du Real Betis. « Merci beaucoup aux supporters qui me soutiennent déjà sur les réseaux sociaux. J’ai hâte de jouer pour Crystal Palace et d’aider l’équipe le plus possible », a déclaré le défenseur central, qui s’est engagé jusqu’en juin 2029, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club, 10e de Premier League la saison dernière.

A new addition to the red and blue 😍

We are delighted to announce the arrival of Morocco international Chadi Riad on a long-term contract 🤝 pic.twitter.com/OAUCNgJRqs

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) June 14, 2024