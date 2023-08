Arsenal à l’économie contre Crystal Palace

Crystal Palace 0-1 Arsenal

But : Ødegaard (54e SP) pour les Gunners

Expulsion : Tomiyasu (67e) pour Arsenal

Doucement mais sûrement, Arsenal engrange.

De nouveau en difficulté, Arsenal a enchaîné une deuxième victoire consécutive au terme d’un match piège sur la pelouse de Crystal Palace, en clôture de la deuxième journée. Étrennant son nouveau troisième maillot original, pour ne pas dire immonde, Arsenal démarre timidement la rencontre à Selhurst Park et attend la demi-heure de jeu pour sortir enfin la tête de l’eau. Un ballon gratté par Bukayo Saka, Eddie Nketiah qui se retrouve en face-à-face avec avec Sam Johnstone et le poteau droit qui vient sauver ce dernier (29e). Rebelote cinq minutes plus tard, mais l’attaquant d’Arsenal pique cette fois un peu trop son ballon (34e), alors que Martin Ødegaard voit Johnstone repousser une dernière tentative avant la pause (43e).

Le capitaine des Gunners permet finalement aux siens de prendre les devants sur un penalty obtenu par Eddie Nketiah (0-1, 53e). Sévère pour les Eagles, mais pas autant que le deuxième carton jaune reçu par Takehiro Tomiyasu pour un tirage de maillot plus que léger sur Jordan Ayew (67e), quelques instants après un premier avertissement pour gain de temps. Les trente dernières minutes sont un calvaire pour les Canonniers qui frôlent la correctionnelle sur un léger contact entre Thomas Partey et Eberechi Eze (72e). Mais le clean sheet est maintenu, tout comme les trois points de la victoire.

Maintenant, merci de ranger ce maillot à tout jamais.

Crystal Palace (4-2-3-1) : Johnstone – Ward (Rak-Sakyi, 83e), Andersen, Guehi, Mitchell – Lerma, Doucouré – Ayew, Eze, Schlupp (Ahamada, 74e) – Édouard. Entraineur : Roy Hodgson.

Arsenal (4-3-3) : Ramsdale – Partey, White, Saliba, Tomiyasu – Ødegaard (Zinchenko, 89e), Rice, Havertz – Saka (Kiwior, 89e), Nketiah (Jorginho, 79e), Martinelli (Gabriel, 70e). Entraineur : Mikel Arteta.