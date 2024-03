Le joli but de Jean-Philippe Mateta avec Crystal Palace

Crystal Palace 1-1 Luton Town

Buts : Mateta (11e) pour les Eagles // Woodrow (90e+6) pour les Hatters

Jean-Philippe Mateta a perdu ses cheveux, mais pas son sens du but.

Joueur de Crystal Palace depuis trois ans, l’attaquant français réalise actuellement sa meilleure saison en Angleterre. Ce samedi, l’ancien buteur de Châteauroux, de Lyon, du Havre et de Mayence a inscrit sa huitième réalisation – toutes compétitions confondues – en ouvrant le score à la onzième minute contre Luton Town, à domicile. Un joli but inscrit du talon, tout en malice, alors qu’il avait Teden Mengi sur le dos. Il pourra remercier Alfie Doughty, qui a commis la boulette au début de l’action, et Daniel Muñoz, auteur de ce bon centre en retrait.

Les spectateurs de Selhurst Park ont été gâtés en matière de spectacle, puisque le deuxième but de la rencontre, celui de l’égalisation, a été inscrit à la sixième minute du temps additionnel en seconde période, par l’entrant Cauley Woodrow.

Autant dire que pas mal ont dû le louper.

Lucas Digne et Moussa Diaby sauvent Aston Villa à la dernière minute