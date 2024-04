Large vainqueur de Luton, City met la pression sur Liverpool et Arsenal

Manchester City 5-1 Luton Town

Buts : Hashioka (2e, C.S.C.), Kovačić (64e), Haaland (76e, S.P.), Doku (87e) & Gvardiol (90e+3) pour les Skyblues // Barkley (81e) pour les Hatters

City expédie les affaires courantes.

À domicile, Manchester City n’avait pas le droit au faux pas contre Luton, premier relégable, pour s’éviter une mauvaise surprise dans la course au titre et avant de recevoir le Real Madrid mercredi en Ligue des champions : opération réussie avec une large victoire (5-1). Tout est allé très vite puisque après une frappe contrée d’Erling Haaland, Daiki Hashioka a marqué contre son camp après moins de deux minutes de jeu. Et si les deux formations sont reparties au vestiaire avec un seul but d’écart, le festival a débuté après la pause.

JÉRÉMY DOKU C'EST PAS BIEN DE FAIRE ÇA 😱🥵 Les crochets du Belge vont trop vite pour les défenseurs ⚡️#MCILUT | #PremierLeague pic.twitter.com/eEGu6e2YHM — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 13, 2024

D’une superbe reprise de volée, Mateo Kovačić a inscrit son premier but de la saison pour faire le break, avant que Haaland ne trouve le chemin des filets sur penalty. Si Ross Barkley a bien réduit l’écart à dix minutes du terme, les hommes de Pep Guardiola avaient semble-t-il à cœur de soigner leur différence de buts, et avec la manière ! Jérémy Doku, après une superbe série de dribbles, puis Joško Gvardiol, pour son deuxième bijou de la semaine, ont conclu l’affaire en faveur des nouveaux leaders de Premier League, en attendant les matchs d’Arsenal et de Liverpool prévus demain, respectivement face à Aston Villa et Crystal Palace.

Pas de blessé et une large victoire : City est prêt pour une deuxième baston d’anthologie contre le Real.

