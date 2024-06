Le Danemark assure contre la Norvège

Danemark 3-1 Norvège

Buts : Højbjerg (12e), Vestergaard (21e) et Poulsen (90e) pour le Danemark // Haaland (72e) pour la Norvège

Le Danemark est prêt pour l’Euro.

Avant de commencer sa compétition contre la Slovénie le 16 juin, le Danemark a conclu sa préparation à l’Euro sur une bonne note, en battant la Norvège (3-1) à Brøndby. Il fallait être vigilant face à la doublette Ødegaard-Haaland et les Danois ont su se montrer performants malgré les sueurs froides que leur a données le duo de Premier League. Par deux fois, le premier a été passeur pour un but du second, mais seule la seconde réalisation a été validée, la première ayant été entachée d’une position de hors-jeu.

La Norvège s'est inclinée ce samedi contre le Danemark, mais Erling Haaland a marqué le but norvégien. Le Danemark semble prêt pour l'Euro Suivez les meilleurs matches de préparation à l'Euro : https://t.co/mJcTOdSGSR #lequipeFOOT pic.twitter.com/XbF7OzbIhn — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 8, 2024

C’était de toute façon vain puisqu’en face, Pierre-Emile Højbjerg, Jannik Vestergaard et Yussuf Poulsen ont mis le Danemark sur la route du succès, avant de rentrer dans un tournoi que la Danish Dynamite a déjà remporté en 1992 et où elle a pris l’habitude de briller, ayant atteint les demi-finales en 2021. Déjà victorieuse de la Suède il y a trois jours, l’équipe entraînée par Kasper Hjulmand arrive en confiance en Allemagne.

Le Danemark, nouveau poil à gratter de l’Euro 2024 ?

« Jouer contre un footeux, c’est un cauchemar pour tous les tennismen »