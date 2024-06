Pronostic Danemark Norvège : Analyse, cotes et prono du match amical international

Le Danemark enchaîne face à la Norvège

Demi-finaliste du dernier Euro 2020, le Danemark veut se reprendre après le couac de la coupe du Monde au Qatar où il n’est pas parvenu à sortir de son groupe. Les Danois ont connu une phase éliminatoire pour l’Euro compliquée puisqu’ils ont notamment perdu contre le Kazakhstan et l’Irlande du Nord. Finalement, les hommes de Kasper Hjulmand ont fait le nécessaire pour décrocher leur ticket pour l’Allemagne. Le sélectionneur s’appuie sur un groupe classique dans lequel on retrouve notamment les Schmeichel, Kjaer, Christensen, Maehle, Eriksen, Delaney, Hojbjerg, Dolberg ou Poulsen qui ont été des dernières compétitions. Pour tenter de passer un cap, les Vikings comptent sur Rasmus Hojlund. Arrivé à Manchester l’été dernier, l’attaquant a un potentiel très intéressant mais n’a pas explosé cette saison, pas aidé la piètre année de son club. L’ancien joueur de l’Atalanta a montré par occasion son efficacité et sa puissance et devrait être l’atout plus du Danemark lors de l’Euro. En milieu de semaine, le Danemark a remporté son 1er amical de préparation face à la Suède (2-1) avec une réalisation décisive d’Eriksen en fin de rencontre, trois ans après son arrêt cardiaque.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, la Norvège possède une génération de très grande qualité avec évidemment Haaland, champion avec City et qui a fini meilleur buteur de Premier League. A ses côtés, on retrouve Martin Odegaard, annoncé dès son plus jeune âge comme un crack et qui explose à Arsenal. Il ne faut pas oublier Alexander Sorloth, second meilleur buteur de Liga mais absent pour ce rassemblement. En plus de ses éléments, on retrouve Ajer, le capitaine de Brentford, ou encore Ryerson qui a brillé avec Dortmund, mais aussi Bobb grand espoir de City. Malgré cette abondance de biens, Solbakken n’a pas réussi à qualifier son équipe pour une phase finale de compétition. Lors des éliminatoires, les Norvégiens ont été largement dominés par l’Ecosse et l’Espagne. En milieu de semaine, la sélection norvégienne s’est logiquement imposée contre le Kosovo (3-0) sur un triplé de l’inévitable Haaland. La Norvège est désormais tournée vers le Mondial 2026. Dans cette affiche entre une équipe du Danemark tournée vers l’Euro et des Norvégiens sans doute impatients d’être en vacances, les locaux devraient une nouvelle fois s’imposer au terme d’un match à buts.

► Le pari « Victoire Danemark » est coté à 2,01 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 201€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,52 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 152€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Danemark – Norvège avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Danemark Norvège encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !